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Путин пригрозил ударить по украинским АЭС

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  • 12.09.2023, 14:34
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Путин пригрозил ударить по украинским АЭС

И начал обвинять спецслужбы Британии.

Запад провоцирует Россию на удары по атомным электростанциям Украины, сказал Путин на Восточном экономическом форуме во вторник.

По его словам, речь идет о спецслужбах Британии, которые, как считает президент, вели подготовку украинских диверсантов, планировавших атаку на АЭС в России.

«Они вообще понимают, с чем они играют? Они что, провоцируют нас на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, электростанциям?» — цитирует Путина ТАСС.

По словам Путина, информация об участии британских инструкторов была получена в ходе допросов «диверсантов украинских спецслужб», которые были захвачены ФСБ при попытке «нанести ущерб» одной из российских АЭС.

«Я вас уверяю, что это полная, абсолютная, чистая правда то, что я сейчас сказал, — заверил Путин. — Эти гаврики сидят у нас и показания дают».

По словам Путина, после его слов может начаться «очередной вой, что это угроза, ядерный шантаж». «Руководство британских спецслужб знает, что я говорю правду. Но я не уверен, понимает ли руководство Британии, что это такое. Такие вещи действительно беспокоят», — добавил Путин.

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