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В Речице женщина пыталась отбить у ОМОНа своего знакомого

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  • 12.09.2023, 14:37
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В Речице женщина пыталась отбить у ОМОНа своего знакомого

Она якобы ударила силовика в лицо.

В Речице 34-летняя женщина пыталась отбить у омоновцев своего знакомого. По версии силовиков, она была нетрезвая, снимала их на видео, требовала показать удостоверения, назвать фамилии, «металась» и ударила одного из бойцов ОМОНа в лицо. В результате ее задержали. Возбуждено уголовное дело за «насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Как пишет пресс-служба гомельской милиции, конфликтная ситуация возникла на праздничном мероприятии — в Речице 2 сентября отмечали День города. Внимание омоновцев привлек нетрезвый мужчина, сидевший за столиком «с окровавленным лицом» (впоследствии он скажет, что «неудачно споткнулся»). Ему вызвали «скорую» и повели в машину. В этот момент на пути омоновцев и появилась знакомая мужчины.

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