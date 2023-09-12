Минчанин не поддался на одну уловку мошенников, но попался на другую 1 12.09.2023, 14:54

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Злоумышленники списали с его счета свыше 900 рублей.

Мошенники выманили у жителя Минска 900 рублей, рассказали в пресс-службе МВД.

Минчанин нашел в Instagram объявление о продаже обуви. Страница онлайн-магазина внушала доверие, поэтому мужчина связался с продавцом, который предложил внести 100% предоплату.

Как сообщили в МВД, минчанин «проявил бдительность» и сообщил, что заплатит за товар только после его получения. Тогда продавец сбросил ссылку для оплаты доставки.

Потерпевший перешел по ссылке, которая оказалась фишинговой, и ввел реквизиты своей банковской карты, после чего злоумышленники списали с его счета свыше 900 рублей.

Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации.

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