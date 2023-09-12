Украинская разведка рассказала, что означает новая должность Суровикина

Украинская разведка рассказала, что означает новая должность Суровикина3
- 12.09.2023, 14:58
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Опальный генерал получил пощечину.
В Главном управлении Минобороны Украины считают демонстративно «бессмысленным» назначение бывшего командующего ВКС России генерала Сергея Суровикина главой координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны.
Таким мнением в интервью Radio NV поделился Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны Украины.
Отвечая на вопрос о том, действительно ли Суровикина назначили главой координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны СНГ и какой будет его дальнейшая судьба, Юсов отметил: «Такая информация есть, она проверяется, но если представить, что это правда, то более бессмысленной и пустой должности себе трудно представить. Речь идет даже не об ОДКБ, должность в этом блоке сегодня также ни на что бы не влияла. Но какой-то комитет в неработающем и фактически несуществующем СНГ — это совсем уж пощечина, скажем так, и репутационная, и политическая».
Он также подтвердил данные о том, что после мятежа ЧВК Вагнера относительно Суровикина происходили «следственные действия, давление, ограничение исполнения обязанностей, свободы передвижения, общения для Суровикина с подчиненными и семьей». «Это все имело место», — отметил Юсов.