Белорусы могут первый и последний раз в жизни увидеть недавно открытую комету 12.09.2023, 15:05

1,776

При хорошей погоде заметить ее получится даже невооруженным глазом.

В ближайшее время жители Северного полушария, в том числе белорусы, могут невооруженным глазом наблюдать за недавно открытой кометой Нисимура. В следующий раз небесное тело пролетит мимо Земли только через 437 лет, если переживет сближение с Солнцем. О комете рассказал проект «Астробел».

Увидеть комету Нисимура можно до 17 сентября в Северном полушарии, особенно хорошо — в предстоящие выходные, 16−17 сентября. Лучшее время для наблюдения — перед рассветом, примерно с 4 до 6 утра. При хорошей погоде заметить небесное тело получится даже невооруженным глазом.

Астрономы советуют искать комету в северо-восточном направлении слева от Венеры, она находится в районе созвездия Льва. Узнать комету можно по хвосту зеленого цвета — он имеет такой оттенок, поскольку содержит больше газа, чем пыли.

Комета Нисимура названа так в честь японского астронома-любителя Хидео Нисимуры, который открыл ее совсем недавно — 11 августа 2023 года. 17 сентября она пролетит максимально близко к Солнцу.

В следующий раз Нисимура пролетит мимо Земли только в 2460 году и только в том случае, если благополучно переживет нынешнее опасное сближение с Солнцем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».