Ракеты, самолеты и Ким Владислав Гирман

12.09.2023, 15:30

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Кремль решил устроить цирк в Совбезе ООН.

Россия срочно собирает сегодня очередное заседание Совбеза ООН (17:00 по минскому времени), чтобы выразить свое недовольство другим членам СБ из-за военной помощи Украине.

Жаловаться Кремль планирует не только и не столько постоянным членам (Великобритании, США, Франции), сколько непостоянным. Среди последних есть страны, которые каким-то образом хотя бы частично могут прислушаться к российской лжи. Это, например, Бразилия (президент которой Лула да Силва периодически плывет в фарватере интересов Кремля), Габон (где после событий в Нигере тоже произошел переворот), Гана (с которой Москва усиливает взаимодействие, в частности, в области автостроения), Мозамбик (очередная африканская страна, где «работали» российские наемники), ОАЭ (один из ключевых «серых экспортеров» в РФ). Исключения среди временных членов РБ — Албания, Эквадор, Мальта, Швейцария и Япония, осуждающие войну России и последовательно поддерживающие Украину.

Впрочем, прислушаться – не значит принять позицию, ведь в ООН все же существует определенный консенсус относительно агрессии РФ. Предыдущие заседания, созванные Россией из-за поставок оружия в Украину, закончились для нее безрезультатно. Жалобы и «аргументы» Москвы были отвергнуты и жестко раскритикованы нашими партнерами.

С другой стороны, следует все же быть готовыми к потенциальным неприятным нам рефлексиям отдельных членов РБ из стран Глобального Юга, которые активно «обрабатывают» Россия и Китай.

Но в контексте созыва заседания СБ ООН более интересны основания, на которые опирается Кремль. Ведь оно происходит на фоне сообщений об ускорении процессов предоставления Украине истребителей и ракет дальнего радиуса действия.

Так, как сообщил The Wall Street Journal 10 сентября со ссылкой на собственные источники в Украине и на Западе, первые F-16 могут быть готовы к выполнению боевых задач уже в феврале следующего года. Речь идет, в частности, о менее 10 украинских пилотах, имеющих достаточный уровень владения английским языком и отправляющихся на летную подготовку на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне (Аризонский штат).

В тот же день, 10 сентября, британская газета Financial Times пишет, что президент США Джо Байден уже «приблизился к принятию решения» о предоставлении долгожданных ракет ATACMS дальнего радиуса действия (до 306 км).

Кроме того, четверо американских чиновников сообщили агентству Reuters, что администрация Байдена рассматривает вариант поставки Киеву реактивных снарядов в GMLRS с дальностью полета 72 км и/или ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями (они доказали свою эффективность на поле боя при применении 155 мм снарядов). В американских арсеналах 404 GMLRS с такими зарядами и около 300 ATACMS.

Эти боеприпасы действительно могут оказать значительное влияние на эффективность украинского наступления, ведь они будут дотягиваться до отдаленных логистических цепочек и складов россиян.

Хотя есть смысл предположить, что у администрации Байдена будет условие – не применять ATACMS по территории России. Этим же аргументирует и официальный Берлин в вопросе предоставления немецко-шведских дальнобойных ракет Taurus. С той разницей, что ФРГ не готова их передать. Об этом на фоне сообщений в прессе по ATACMS заявил министр обороны Германии Борис Писториус, отметив, что соответствующие решения США, а до этого — Британии (ракеты Storm Shadow) и Франции (SCALP), не приведут автоматически к согласию Берлина предоставить Киеву Taurus, как это было, вспомним, в случае с танками западного производства. Однако «нет» Писториуса – не окончательное «нет», поскольку в его заявлении есть и «пока».

Тем не менее, заметное опережение нашими союзниками графиков по предоставлению истребителей и ракет, а заодно танковых снарядов с обедненным ураном, вызвали оглушающий вой на северных болотах. И сразу за этим воем Москва созывает Совбез. Очевидно, жалобы и ложь Василия Небензи и других российских дипломатов во время заседания являются лишь прикрытием для определенного торга с Западом.

Вопрос в том, что вообще Россия может предложить США и Европе в обмен на непредоставление ракет или замедление поставок F-16. Учитывая, что количество «товаров» на российской полке невероятно ограничено, а на вывод войск РФ не стоит и надеяться. Возвращение в Черноморское зерновое соглашение? Вряд ли. Зерновой шантаж и уничтожение украинской продукции – очень важны для Москвы. Остановка наступления на лиманском направлении? Это вообще из сферы фантастики.

Да и вообще, не в традициях Кремля вести цивилизованный полноценный политический торг, особенно в условиях жесткой конфронтации со всем Западом.

Скорее Москва снова вынуждена будет имитировать повышение ставок. Несмотря на то, что карт, кроме ядерного оружия, у него уже не осталось. Поэтому очень вероятно, что именно ядерной палицей и будет угрожать Россия сегодня. Собственно, соответствующие угрозы повторения 11 сентября, но с ядерным или биологическим оружием уже прозвучали от кремлевского неожириновского – Дмитрия Медведева.

Плюс Москве сейчас нужно «заболтать» визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивосток, куда он вместе с представителями силовых ведомств прибыл во вторник утром, и где в среду, после Восточного экономического форума, должен встретиться с Путиным.

Топ-тема переговоров двух диктаторов – снабжение снарядов из КНДР России, испытывающее сегодня их заметный дефицит. Подписание ими возможных соответствующих соглашений будет очередным нарушением Россией санкций ООН, введенных в отношении Пхеньяна, а еще и против Ирана. Оба эти государства уже снабжают Москву оружием.

Конечно, из-за страха перед реакцией ООН от северокорейских боеприпасов Кремль не откажется. Впрочем, на ядерные угрозы Кремля, а тем более какого-то Медведева, на Западе уже давно никто не обращает особого внимания. Поэтому заседание СБ ООН имеет прежде всего медийную функцию – забить информпространство РФ и стран Глобального Юга обвинениями в адрес США и НАТО, которые хотят продолжения войны «до последнего украинца» и постоянно эскалируют конфликт.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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