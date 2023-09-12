ВСУ захватили в плен российских военных в Опытном

ВСУ захватили в плен российских военных в Опытном4
- 12.09.2023, 15:48
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Видеофакт.
На днях в Минобороны Украины официально подтвердили успех ВСУ под Донецком и взятие под контроль части Опытного.
Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен российских захватчиков в поселке Опытное между Авдеевкой и оккупированным Донецком.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат и фронтовой волонтер Юрий Мысягин, обнародовав соответствующее видео, снятое защитниками Украины.
На опубликованном видео интервенты сидят спинами к камере на железобетонной лестнице с замотанными головами на уровне глаз и со связанными за спинами руками в окружении украинских бойцов, которые проводят их обыск.