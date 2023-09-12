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Путин сломал нефть

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 12.09.2023, 16:02
  • 8,554
Путин сломал нефть

Денег в РФ больше нет.

Нефтегазовая сверхдержава достигла пика своего могущества - в России возник дефицит дизеля и бензина. Это поистине уникальное достижение. Путину удалось поломать нефть! Такого не было даже при Ельцине и Горбачеве.

Денег в РФ больше нет, поэтому правительство больше не может компенсировать нефтяным компаниям продажу бензина по низким ценам на внутреннем рынке. Работать себе в убыток они не хотят. Поэтому все горючее вывозится на экспорт.

Из-за дефицита под угрозой срыва посевная и уборочная. Аграриям нечем заправлять технику.

Но это пустяки. Главное - помнить, что санкции не работают! «Мудрый» Путин сказал, что «СВО» пошло только на пользу. Не мог же он наврать.

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