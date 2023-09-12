Белорусам пообещали аномальную жару и прохладный антициклон 12.09.2023, 16:10

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После тридцатиградусной жары придут ливни и грозы.

Аномально жаркая для начала осени погода, установившаяся в Беларуси, не сдается позиции, пишет telegraf.news. Судя по прогнозам синоптиков на ближайшие три дня — с 13 по 15 сентября — белорусов ещё ждёт тридцатиградусная жара, вслед за которой придут ливни и грозы. Чего ещё ожидать от прохладного антициклона, который к концу недели должен добраться до территории Беларуси из Эстонии?

На среду, 13 сентября, Белгидромет выписал предупреждение из-за аномальной жары — ожидается, что местами в западных районах температура воздуха прогреется до +30°С. В среднем же по стране температура воздуха днём будет колебаться от +23 до +29°С, а ночью — от +7..+13°С в среднем по стране до +16°С по западу.

Осадков в этот день синоптики не прогнозируют. Они в страну придут с системой активных фронтов, которая начнёт поступать на территорию Беларуси из Западной Европы лишь в четверг, 14 сентября. Ночью дожди, по прогнозам синоптиков, выпадут по западной половине страны, а днём накроют и остальные районы, причем кое-где ожидаются сильные грозы и ливни, с сильным порывистым ветром.

Температура воздуха постепенно пойдёт вниз: днём ожидается до +17..+24°С (по юго-востоку — до +27°С), а ночью — от +7°С в восточных районах до +17°С в западных.

Уже в пятницу, 15 сентября, согласно прогнозу Белгидромета, Беларусь окажется на периферии прохладного антициклона, центр которого находится над Эстонией. Влияние атмосферного фронта будет угасать, а с ним уходить и аномальная жара. Синоптики спрогнозировали переменную облачность по всей стране, кратковременные дожди с грозами в ночные и утренние часы для восточных районов, прохладные ночи (от +6°С по западу до +14°С по юго-востоку) и приближенные к климатической норме дневные температуры — в диапазоне от +16°С до +23°С.

Напомним, минувшее лето не раз удивляло белорусов погодными аномалиями — длительные периоды засухи сменялись мощными ливнями с градом, в отдельных местах пронеслись настоящие ураганы и даже разрушительный смерч.

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