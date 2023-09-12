Россияне бьются об оборону ВСУ как рыба о лед: какая ситуация на Лимано-Купянском направлении 12.09.2023, 16:20

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Оккупантам не удается пройти через инженерные заграждения.

Россияне продолжают давить на Лимано-Купянском направлении. Однако им не удается пройти через украинскую оборону.

Об этом «24 Каналу» рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, заметив, что российские оккупанты продолжают биться об украинскую оборону как "рыба о лед". Им не удается пройти через минные поля и инженерные заграждения.

Ищут слабые места в обороне

Как отметил Евлаш, на этом направлении украинские военные выстроили глубоко эшелонированную оборону. Враг продолжает терять там и личный состав, и военную технику.

Направления атак противника постоянно меняются. Недавно они сконцентрировали свои усилия на Новоегоровском направлении, где подтянули и танки Т-90, и "Сонцепеки". Но штурм оказался неудачным.

Сейчас оккупанты сосредоточились на населенном пункте Новоселовское. К примеру, за минувшие сутки, 11 сентября на Лимано-Купянском направлении они нанесли 636 обстрелов. Из них возле Новоселовского было 117.

- Враг продолжает искать слабые места в обороне. Безуспешно пытается атаковать. Применяет тактику, в которой терпит сокрушительное поражение, – подчеркнул Евлаш.

Обратите внимание, Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч личного состава. Однако ситуация полностью контролируемая.

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