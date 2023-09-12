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«Свободные места разбирают за несколько минут или секунд»

  • 12.09.2023, 16:27
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«Свободные места разбирают за несколько минут или секунд»

Через какие страны белорусам сейчас проще всего получить шенген.

В начале прошлой недели стало известно, что Польша вновь стала выдавать туристические визы. Желающих получить такой шенген много, вот только найти свободный слот и записаться на подачу документов — задача со звездочкой. О том, как это лучше сделать и где белорусу проще всего получить визу в Европу, «Зеркало» поговорило с Александром Либером, руководителем мониторингового проекта visastat.online.

Много ли желающих получить такие визы?

— Очень.

Во-первых, общество в них нуждалось. [Последнее время] Польша ставила все визы, которые выдавала до пандемии и войны, кроме туристических. При этом, как мне кажется, объем туристического трафика в эту страну был и остается впечатляющим. Белорусы искренне любят Польшу, любят по ней путешествовать, тратить деньги — и туристические визы идеально укладываются в такие отношения, — рассказывает Александр Либер. — Во-вторых, раньше Польша выдавала туристические визы сроком до пяти лет и при этом не предъявляла строгих требований к документам. Конечно, записаться на подачу документов всегда было сложно, но качество такого шенгена получалось на порядок выше других виз. Под качеством я имею ввиду срок действия визы. Люди надеются, что Польша и сейчас будет ставить туристические визы так же щедро. Все вместе это формирует огромный спрос.

Были ли примеры, что кто-то уже получил польскую туристическую визу? На сколько?

— На 11 сентября таких случаев не было. Первые выходы этих виз ожидаем в ближайшие дни. Насколько их будут ставить, пока непонятно, — говорит собеседник. — Отмечу, что формировать статистику мы можем только на основе десятков или сотен примеров. Наш проект visastat.online/poland анонсировал сбор данных по польским визам. Через время мы сможем опубликовать статистику.

Как и где можно записаться на польскую туристическую визу? Какие основания для этого нужны?

— Зарегистрироваться на подачу можно через систему записи на сайте визового центра VFS Global. Условия подачи не одинаковы: одни визовые центры требуют предоставить туристический ваучер (например, в Минске), другим достаточно оплаченного букинга (например, в Бресте), в Гродно принимают бронь без оплаты, — перечисляет Александр. — Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, какие именно визовые центры примут тот или иной документ, так как, система приема и обработки заявлений, вероятно, находится в стадии тестирования. При этом инфолиния может предоставить информацию искаженно, в итоге на подаче заявители сталкиваются с противоречиями. Думаю, через две-три недели мы будем понимать требования детально.

Какие ближайшие даты для записи можно поймать?

— Слоты появляются бессистемно и в крайне ограниченном количестве. При этом, как правило, горизонт подачи находится в пределах 7−15 дней, — отвечает эксперт. — Свободные места разбирают быстро. Речь идет о нескольких минутах или даже секундах.

Хочу отметить, что при записи на подачу туристических виз отдельной одноименной подкатегории пока что нет. В тоже время в визовых центрах Лиды и Гродно туризм регистрируется в подкатегории «other».

Можно ли самому записаться на подачу? Читатели жаловались, что это задача со звездочкой

— Некоторым пользователям удавалось, но традиционно слоты на польские визы (это касается практически всех типов и целей) эффективнее бронируют агентства, — говорит собеседник. — Мониторинг объявлений визовых агентств указывает, что сейчас стоимость записи на польские туристические визы у них находится в пределах 650−1000 рублей, а иногда и выше. Думаю, если польская сторона не оптимизирует процедуру регистрации и не расширит квоты, цена такой услуги может возрасти. К тому же во многом она будет зависеть от того, на сколько начнут ставить визы, цель которых — туризм. Если на год-два-три или, как это было раньше, на пять лет запрос начнет системно расти, а вместе с ним и стоимость записи.

Через какие страны белорусам сейчас проще всего получить шенген?

— Рейтинг привлекательности формируется на основе трех показателей: скорость подачи, процент отказов и сложность записи. Исходя из этого в топе — Италия, Греция, Германия, Венгрия, и, естественно, Польша. Менее популярны — Франция и Испания, здесь записаться на получение шенгена крайне проблематично. К тому же визовый центр Испании в Минске и вовсе приостановил прием документов, — отмечает специалист. — В тоже время на греческий шенген можно податься без труда. Вот только процент отказов тут традиционно высокий. По нашим наблюдения, осенью-зимой 2022-го он составлял примерно 40 процентов. Сейчас туристический сезон в этой стране заканчивается, а вместе с ним и резко снижается и показатель одобрений. Очередь на подачу в посольство Германии уже растянулась до мая 2024 года. В итоге, как мне кажется, визовая воронка сужается где-то в районе Италии, Польши и в меньшей степени Венгрии. Если Польша все-таки подарит нам возможность массово записываться на туристические визы, это сильно упростит жизнь огромному числу белорусов.

Сейчас много белорусов живет за границей. Много ли стало гостевых виз?

— Такими цифрами мы не обладаем, однако по отзывам визовых и туристических агентов, а также по итогам мониторинга телеграм-чатов, скажу, что такие визы сейчас наиболее популярны среди белорусов, которые едут в Германию, Италию, и, конечно же, Польшу, куда, кстати, можно оформлять гостевые визы и категории С, и категории D, — объясняет Александр Либер. — Почему в топе именно эти три страны? Потому что здесь гостевые визы ставят лучше, чем в других регионах.

По словам эксперта, сделать вам приглашение могут как друзья, так и родственники. В Германии и Италии, например, для этого человеку достаточно иметь вид на жительство, в том числе временный.

— К тому же приглашения в Германию и Италию не обязательно регистрировать в профильных государственных органах, — отмечает собеседник. — Это значительно упрощает процедуру оформления.

Как развивается ситуация вокруг визового центра Испании, откуда десятки белорусов значительную часть лета не могли дождаться своих паспортов?

Решения по испанскому шенгену принимают не в Минске, а в Генеральном консульстве Испании в России, куда документы доставляют курьерскими службами. Занимался этим визовый центр Испании. Однако паспорта некоторых белорусов так долго находились на рассмотрении, что люди стали бить тревогу.

— Ситуация тяжелая. Часть паспортов все еще находятся на рассмотрении. Речь о тех документах, которые были поданы в начале августа, — говорит эксперт. — Испанское посольство и визовые центры объявляли, что срок рассмотрения увеличивается до 60 дней, то есть, заявители были предупреждены, но на практике многие оказались не готовы к такому развитию событий. Дополнительным раздражающим фактором стало то, что визовый центр Испании в Минске приостановил прием документом и теперь работает только на выдачу. Общественность была расстроена, медиа эту тему освещали таким образом, что ситуация стала и вовсе почти скандальной. Но на данный момент паспорта выдают, пусть и медленно.

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