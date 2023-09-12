Украинский дрон прилетел к оккупантам прямо во время праздничного застолья

Украинский дрон прилетел к оккупантам прямо во время праздничного застолья1
- 12.09.2023, 16:39
- 3,088
В результате попадания в помещении возник пожар.
Во временно оккупированном Энергодаре местным Движением Сопротивления и спецназовцами Главного управления разведки были нанесены удары тремя дронами по объектам россиян, сообщает liga.net.
Ведомство пишет, что подпольщики и спецназовцы «помогли оккупантам отметить» День подразделений по миграции системы МВД РФ.
Украинский дрон «поздравил» оккупантов прямо во время праздничного застолья, организованного в помещении, оборудованном под «отдел паспортизации», отмечает ГУР.
В результате попадания в помещении возник пожар, туда прибыло несколько экипажей скорой помощи, сообщает разведка.
По ее словам, практически одновременно с этим ударом был поражен радиокоммуникационный пункт связи захватчиков, находившийся на техническом этаже 14-этажного здания.
Также дрон атаковал один из двух «отжатых» оккупантами коттеджей, в которых разместились офицеры российской армии, отмечает ГУР.
Число раненых и погибших захватчиков уточняется, мирное население не пострадало, заключают в разведке.