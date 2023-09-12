Украинский дрон прилетел к оккупантам прямо во время праздничного застолья 1 12.09.2023, 16:39

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В результате попадания в помещении возник пожар.

Во временно оккупированном Энергодаре местным Движением Сопротивления и спецназовцами Главного управления разведки были нанесены удары тремя дронами по объектам россиян, сообщает liga.net.

Ведомство пишет, что подпольщики и спецназовцы «помогли оккупантам отметить» День подразделений по миграции системы МВД РФ.

Украинский дрон «поздравил» оккупантов прямо во время праздничного застолья, организованного в помещении, оборудованном под «отдел паспортизации», отмечает ГУР.

В результате попадания в помещении возник пожар, туда прибыло несколько экипажей скорой помощи, сообщает разведка.

По ее словам, практически одновременно с этим ударом был поражен радиокоммуникационный пункт связи захватчиков, находившийся на техническом этаже 14-этажного здания.

Также дрон атаковал один из двух «отжатых» оккупантами коттеджей, в которых разместились офицеры российской армии, отмечает ГУР.

Число раненых и погибших захватчиков уточняется, мирное население не пострадало, заключают в разведке.

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