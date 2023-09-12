Свеклы-великаны и чудо-помидор: белорусы похвастались необычным урожаем 1 12.09.2023, 16:50

Фотофакт.

Сезон сбора урожая в разгаре. Кого-то он радует, кого-то огорчает, а бывает, что и удивляет, пишет «Вечерний Бобруйск».

Фото такой интересной свеклы прислала Марина Хацкевич-Струпейкис из Бобруйска. Овощ вырос у ее мамы Светланы Петровны из деревни Миратино.

– Это сорт «Цилиндр», вес корнеплода – 1,300 гр, длина – 29 см, – написала Марина. – По форме она такая и должна быть – кубовидная, но размер превзошел все ожидания. Росла б такая всегда, хватило бы и десять штук на зиму!

У бобруйчанки Валентины Близнец на даче в СТ «Зодчий» на станции Токари вырос чудо- помидор весом более 1,200 гр.

– Это сорт «Ромовая баба», – написала Валентина. – Он очень интересного окраса – трехцветный: желто-зелено-розовый. Я его переработала на лечо. У меня в этом году очень большой урожай помидоров был.

Фото еще одной большущей свеклы прислала Мария Сосновская из деревни Антоновка Жлобинского района Гомельской области. Завесила свеколка 1,800 гр. Хозяйка говорит, что ничем особым овощ-корнеплод не кормила, только каменной солью и древесной золой. Из полезного овоща Марии сделала борщевую заправку на зиму.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».