В Беларуси усилилась угроза девальвации и инфляции 12.09.2023, 17:05

Страна перестала накапливать валюту.

Нацбанк опубликовал статистику внешней торговли Беларуси в этом году, из которой следует, что два месяца подряд страна импортирует больше, чем экспортирует. Дефицит уже превысил $100 млн. Экономист Дмитрий Крук пояснил «Белсату», почему так происходит, и предупредил об угрозе раскручивания инфляции с девальвацией.

Национальный банк сообщил: внешняя торговля ушла в минус. За январь–июль отрицательное сальдо превысило $100 млн, и это предварительные данные, то есть если позже пересчитают, может оказаться и больше. Одновременно регулятор обнародовал уточненные данные внешней торговли за январь–июнь и оказалось, что уже тогда образовался дефицит в $57,5 млн, хотя ранее сообщалось о положительном сальдо ($167,3 млн).

Сравнение торговли в этом году в январе–июле с прошлогодним радости не прибавляет: экспорт товаров вырос на 9,7%, а импорт – аж на 21,3%; экспорт услуг сократился на 6,4%, а импорт увеличился на 21,9%. За семь месяцев прошлого года сальдо внешней торговли было положительным ($3 млрд), а в этом году ушло в минус.

Основная причина такой ситуации – ухудшение ценовой конъюнктуры, отметил в старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук. Цены на белoрусский экспорт падают, а импорт, наоборот, дорожает:

«Если прошлый год цены не то, что спасли, а даже больше – вытащили белoрусскую внешнюю торговлю, то сейчас происходит противоположное».

Данные о физических объемах торговли товарами (в штуках, килограммах и литрах) известны только до мая, однако экономист считает, что тенденции сохраняются до сих пор: если импорт существенно растет, то увеличение экспорта замедлилось.

«Физический объем экспорта слабо рос до мая, и на 99% уверен, что это преимущественно объяснялось ростом поставок калийных удобрений. Что касается других позиций, то если рост и был, то очень слабый. Сейчас нацбанковская статистика дает предварительный сигнал: вполне возможно, что даже тот слабый рост закончился, и в физическом измерении экспорт уперся в потолок», – считает Дмитрий Крук.

К тому же из-за колебаний курса российского рубля белoрусские производители теряют конкурентоспособность на рынке соседней страны – основного торгового партнера.

«Когда в прошлом году российский рубль усиливался, и это довольно искусственно давало белoрусским производителям дополнительный задел конкурентоспособности, сейчас идет обратный процесс, можно сказать, что он уже состоялся», – констатировал специалист.

При этом он заметил, что внешняя торговля Беларуси еще в прошлом году должна была быть в таком положении, как сейчас, если бы не посчастливилось:

«Я не сказал бы, что сейчас ситуация существенно ухудшилась, скорее то чрезмерно привлекательное положение, которое сложилось в прошлом году, – вот оно было отклонением от нормального состояния. Мы фиксируем ухудшение по сравнению с прошлым годом, но это возвращение к естественному состоянию».

Отдельно Дмитрий Крук остановился на импорте. Детальную статистику скрывают, поэтому можно только гадать, что Беларусь покупает за границей и много ли санкционки попадает в Россию через нашу страну.

«Эта тенденция до конца для меня не понятна, что за ней стоит. Какой-то вклад в увеличение импорта дает разогрев домашнего спроса – то, что активно делает правительство, накачивая и зарплаты, и стимулируя инвестиционные планы государственных предприятий», – говорит экономист.

В белoрусскую статистику скорее всего попадают санкционные товары для России, однако непонятно, верно ли считают, включают ли поставки в экспорт, или такая продукция отражается только в импорте.

«Как это в итоге влияет на внешнюю торговлю, большой-большой вопрос. Не знаю. Ответа нет, так как не хватает данных. Если же считать, что санкционка для России чревата и она включена в статистику беларусского экспорта, это такой фиктивный импорт, который не очень существенно влияет на Беларусь», – заявил эксперт.

Что касается услуг, то сокращение их экспорта – прямое последствие кризиса в IT-отрасли. Релокация программистов, закрытие офисов, исход компаний – пока это не прекратится, лучше не станет.

«IT-сектор – главный сектор, который генерировал экспорт услуг. И поскольку он сокращается, соответственно, сокращается и его экспорт. Это тенденция до тех пор, пока IT будет продолжаться сжиматься. Тренд неизбежен, и когда он закончится, неизвестно», – констатирует Крук.

Отрицательное сальдо внешней торговли, что уже сложилось в Беларуси, некритично для «экономики здорового человека»: эксперт говорит, что страны в нормальной ситуации могут позволить себе дефицит в 2-3% ВВП. Эти убытки можно возместить инвестициями и кредитами. Раньше и в Беларуси была такая возможность.

«Сейчас это проблема, так как потенциальных источников финансирования дефицита почти нет. Где найти инвесторов, которые захотят вкладываться в белорусскую экономику, где найти кредиты? Единственный возможный вариант – Россия. Ситуация уникальна тем, что даже небольшой дефицит, который бы не был проблемой в 2018–2019 году, теперь может стать критическим», – подчеркнул Крук.

Полгода, может, чуть больше дефицит можно компенсировать золотовалютными резервами: фактически проедать запасы. Однако это лишь временный выход. Сейчас замаячила перспектива знакомой белорусам девальвации, а вместе с нею и инфляции:

«Абсолютно нормальный инструмент, чтобы предотвратить дефицит внешней торговли– обесценивание национальной валюты. И именно этот вопрос станет на повестке дня. Но в условиях, когда российский рубль сам обесценивается к доллару, это будет приводить к довольно существенному инфляционному всплеску одновременно. Главный риск – переход к инфляционно-девальвационной спирали».

Тем более экономические власти уже подготовили почву для разгона инфляции. Образно говоря, засеяли и удобрили, осталось дождаться, когда взойдет.

«То, что они последние 7–8 месяцев делают в монетарной политике, раскручивая кредитование, накачивая экономику средствами, это только способствует. Почва для инфляционного всплеска подготовлена», – констатировал он.

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