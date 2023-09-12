закрыть
12 сентября 2023, вторник, 17:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси усилилась угроза девальвации и инфляции

  • 12.09.2023, 17:05
В Беларуси усилилась угроза девальвации и инфляции

Страна перестала накапливать валюту.

Нацбанк опубликовал статистику внешней торговли Беларуси в этом году, из которой следует, что два месяца подряд страна импортирует больше, чем экспортирует. Дефицит уже превысил $100 млн. Экономист Дмитрий Крук пояснил «Белсату», почему так происходит, и предупредил об угрозе раскручивания инфляции с девальвацией.

Национальный банк сообщил: внешняя торговля ушла в минус. За январь–июль отрицательное сальдо превысило $100 млн, и это предварительные данные, то есть если позже пересчитают, может оказаться и больше. Одновременно регулятор обнародовал уточненные данные внешней торговли за январь–июнь и оказалось, что уже тогда образовался дефицит в $57,5 млн, хотя ранее сообщалось о положительном сальдо ($167,3 млн).

Сравнение торговли в этом году в январе–июле с прошлогодним радости не прибавляет: экспорт товаров вырос на 9,7%, а импорт – аж на 21,3%; экспорт услуг сократился на 6,4%, а импорт увеличился на 21,9%. За семь месяцев прошлого года сальдо внешней торговли было положительным ($3 млрд), а в этом году ушло в минус.

Основная причина такой ситуации – ухудшение ценовой конъюнктуры, отметил в старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук. Цены на белoрусский экспорт падают, а импорт, наоборот, дорожает:

«Если прошлый год цены не то, что спасли, а даже больше – вытащили белoрусскую внешнюю торговлю, то сейчас происходит противоположное».

Данные о физических объемах торговли товарами (в штуках, килограммах и литрах) известны только до мая, однако экономист считает, что тенденции сохраняются до сих пор: если импорт существенно растет, то увеличение экспорта замедлилось.

«Физический объем экспорта слабо рос до мая, и на 99% уверен, что это преимущественно объяснялось ростом поставок калийных удобрений. Что касается других позиций, то если рост и был, то очень слабый. Сейчас нацбанковская статистика дает предварительный сигнал: вполне возможно, что даже тот слабый рост закончился, и в физическом измерении экспорт уперся в потолок», – считает Дмитрий Крук.

К тому же из-за колебаний курса российского рубля белoрусские производители теряют конкурентоспособность на рынке соседней страны – основного торгового партнера.

«Когда в прошлом году российский рубль усиливался, и это довольно искусственно давало белoрусским производителям дополнительный задел конкурентоспособности, сейчас идет обратный процесс, можно сказать, что он уже состоялся», – констатировал специалист.

При этом он заметил, что внешняя торговля Беларуси еще в прошлом году должна была быть в таком положении, как сейчас, если бы не посчастливилось:

«Я не сказал бы, что сейчас ситуация существенно ухудшилась, скорее то чрезмерно привлекательное положение, которое сложилось в прошлом году, – вот оно было отклонением от нормального состояния. Мы фиксируем ухудшение по сравнению с прошлым годом, но это возвращение к естественному состоянию».

Отдельно Дмитрий Крук остановился на импорте. Детальную статистику скрывают, поэтому можно только гадать, что Беларусь покупает за границей и много ли санкционки попадает в Россию через нашу страну.

«Эта тенденция до конца для меня не понятна, что за ней стоит. Какой-то вклад в увеличение импорта дает разогрев домашнего спроса – то, что активно делает правительство, накачивая и зарплаты, и стимулируя инвестиционные планы государственных предприятий», – говорит экономист.

В белoрусскую статистику скорее всего попадают санкционные товары для России, однако непонятно, верно ли считают, включают ли поставки в экспорт, или такая продукция отражается только в импорте.

«Как это в итоге влияет на внешнюю торговлю, большой-большой вопрос. Не знаю. Ответа нет, так как не хватает данных. Если же считать, что санкционка для России чревата и она включена в статистику беларусского экспорта, это такой фиктивный импорт, который не очень существенно влияет на Беларусь», – заявил эксперт.

Что касается услуг, то сокращение их экспорта – прямое последствие кризиса в IT-отрасли. Релокация программистов, закрытие офисов, исход компаний – пока это не прекратится, лучше не станет.

«IT-сектор – главный сектор, который генерировал экспорт услуг. И поскольку он сокращается, соответственно, сокращается и его экспорт. Это тенденция до тех пор, пока IT будет продолжаться сжиматься. Тренд неизбежен, и когда он закончится, неизвестно», – констатирует Крук.

Отрицательное сальдо внешней торговли, что уже сложилось в Беларуси, некритично для «экономики здорового человека»: эксперт говорит, что страны в нормальной ситуации могут позволить себе дефицит в 2-3% ВВП. Эти убытки можно возместить инвестициями и кредитами. Раньше и в Беларуси была такая возможность.

«Сейчас это проблема, так как потенциальных источников финансирования дефицита почти нет. Где найти инвесторов, которые захотят вкладываться в белорусскую экономику, где найти кредиты? Единственный возможный вариант – Россия. Ситуация уникальна тем, что даже небольшой дефицит, который бы не был проблемой в 2018–2019 году, теперь может стать критическим», – подчеркнул Крук.

Полгода, может, чуть больше дефицит можно компенсировать золотовалютными резервами: фактически проедать запасы. Однако это лишь временный выход. Сейчас замаячила перспектива знакомой белорусам девальвации, а вместе с нею и инфляции:

«Абсолютно нормальный инструмент, чтобы предотвратить дефицит внешней торговли– обесценивание национальной валюты. И именно этот вопрос станет на повестке дня. Но в условиях, когда российский рубль сам обесценивается к доллару, это будет приводить к довольно существенному инфляционному всплеску одновременно. Главный риск – переход к инфляционно-девальвационной спирали».

Тем более экономические власти уже подготовили почву для разгона инфляции. Образно говоря, засеяли и удобрили, осталось дождаться, когда взойдет.

«То, что они последние 7–8 месяцев делают в монетарной политике, раскручивая кредитование, накачивая экономику средствами, это только способствует. Почва для инфляционного всплеска подготовлена», – констатировал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников