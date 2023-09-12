На минской Комаровке продают очень странные тыквы

На минской Комаровке продают очень странные тыквы3
- 12.09.2023, 17:22
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У покупателей возникает главный вопрос: «А можно ли их есть?».
По виду овощ напоминает космическое тело, пишет Tochka.by. Речь идет о декоративной тыкве «Звезда Шехерезады».
Это растение длиной до четырех метров. Плод служит украшением разных композиций. Используют «Звезду» для вертикального озеленения.
Такая тыква любит тепло и обильный полив. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня.
Многие задаются вопросом, можно ли есть такую тыкву. Ответ — да, можно. Все сорта декоративных тыкв съедобны, как и обычные.
Что еще продают на Комаровке
Также в продаже 12 сентября на Комаровском рынке есть свежая клюква — 19 рублей за литр.
Много грибов. Есть белые грибы, собранные в Брестской области, — 25 рублей за кило. Лисички будут дешевле — 13,50 рубля.
Появилась и живая рыба. Так, карпа элитного продают по 7,99 рубля за кило, обычный карп будет дешевле — 6,99 рубля.
Есть в продаже и карась — 4,99 рубля.