На минской Комаровке продают очень странные тыквы 3 12.09.2023, 17:22

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У покупателей возникает главный вопрос: «А можно ли их есть?».

По виду овощ напоминает космическое тело, пишет Tochka.by. Речь идет о декоративной тыкве «Звезда Шехерезады».

Это растение длиной до четырех метров. Плод служит украшением разных композиций. Используют «Звезду» для вертикального озеленения.

Такая тыква любит тепло и обильный полив. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня.

Многие задаются вопросом, можно ли есть такую тыкву. Ответ — да, можно. Все сорта декоративных тыкв съедобны, как и обычные.

Что еще продают на Комаровке

Также в продаже 12 сентября на Комаровском рынке есть свежая клюква — 19 рублей за литр.

Много грибов. Есть белые грибы, собранные в Брестской области, — 25 рублей за кило. Лисички будут дешевле — 13,50 рубля.

Появилась и живая рыба. Так, карпа элитного продают по 7,99 рубля за кило, обычный карп будет дешевле — 6,99 рубля.

Есть в продаже и карась — 4,99 рубля.

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