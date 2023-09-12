В Крыму оккупанты снимают с военкоматов российские гербы 6 12.09.2023, 17:30

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Готовятся бежать?

На фоне ряда успешных операций украинской разведки во временно оккупированном Крыму среди россиян растут панические настроения. Они хаотично начали снимать российскую государственную символику с местных построек.

Так, партизаны рассказали «24 каналу», что в Евпатории оккупанты убирают свои гербы из военкоматов. Враг мог прибегнуть к этим мерам по двум причинам.

Первое – боится реакции местного населения на объявление мобилизации. Напомним, что в ГУР неоднократно отмечали о планах Путина объявить мобилизацию и призвать в армию почти более миллиона человек. Впрочем, вряд ли глава Кремля решится до президентских выборов в 2024 году объявить именно открытую мобилизацию. В то же время в Генштабе ВСУ прогнозируют в ближайшее время массовую принудительную мобилизацию населения в России и на временно оккупированных ею территориях Украины.

Вот на фоне вероятной мобилизации оккупанты и прячут российские гербы, опасаясь, что местные выместят на них свою злость.

Готовят план «Б»

Второе – подготовка к «жесту доброй воли». Уборка российских гербов в оккупированных городах может быть вполне следствием осознания россиянами, что их господству на полуострове постепенно приходит конец.

11 сентября в результате спецоперации ГУР Украина вернула «вышки Бойко», которые незаконно присвоила Россия в 2015 году. Раньше украинским разведчикам удалось высадиться недалеко от населенных пунктов Оленевка и Маяк в Крыму, вступить в бой с россиянами и нанести им потери. Этим летом полуостров краснел от «хлопков». И, конечно, у врага закрадывается мысль, что вот-вот придется «кивать пятками».

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