В «Минск Мире» на балконе отвалилось окно

В «Минск Мире» на балконе отвалилось окно3
- 12.09.2023, 17:39
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Видео об этом появилось в Tik Tok и уже набрало более 700 тысяч просмотров.
На балконе в квартире дома жилого комлекса «Минск Мир» в отсутствии хозяев выпало окно. Видео об этом появилось в Tik Tok и уже набрало сотни тысяч просмотров.
Окно вывалилось, когда жильцов не было дома. Хозяйка предполагает, что окно могло выпасть из петель.
Видео об окне появилось 11 сентября и уже набрало около 730 тысяч просмотров, более 23 тысяч лайков и сотни комментариев.
@shram.julia Отличное качество домов, выпало окно ✊🏻 так держать минск мир! #минскмир#минск#минскмирквартиры#квартирыминск#минскмирремонт#минскмирстройка ♬ оригинальный звук - shram.julia