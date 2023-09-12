В «Минск Мире» на балконе отвалилось окно 3 12.09.2023, 17:39

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Видео об этом появилось в Tik Tok и уже набрало более 700 тысяч просмотров.

На балконе в квартире дома жилого комлекса «Минск Мир» в отсутствии хозяев выпало окно. Видео об этом появилось в Tik Tok и уже набрало сотни тысяч просмотров.

Окно вывалилось, когда жильцов не было дома. Хозяйка предполагает, что окно могло выпасть из петель.

Видео об окне появилось 11 сентября и уже набрало около 730 тысяч просмотров, более 23 тысяч лайков и сотни комментариев.

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