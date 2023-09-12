Маляр: ВСУ наступают и каждый день имеют определенные успехи в районе Клещеевки
- 12.09.2023, 17:53
Украинские защитники закрепляются на освобожденных рубежах.
Бои в Клещеевке на Бахмутском направлении продолжаются. ВСУ наступают и ежедневно имеют успехи. Украинские защитники закрепляются на освобожденных рубежах.
На прошлой неделе в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки было освобождено около 2 километров квадратных. Об этом «24 Каналу» сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
- В Клещеевке на Бахмутском направлении мы наступаем, ежедневно имеем там определенные успехи. На рубежах, которые удается освободить, ВСУ там закрепляются. На прошлой неделе в районе Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки было освобождено примерно 2 километра квадратных. По состоянию на сейчас там продолжаются ожесточенные бои, – заявила она.