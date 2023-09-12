В Беларуси стал доступен Huawei Pay для оплаты товаров и услуг смартфоном 1 12.09.2023, 18:05

Система мобильных платежей действует по всей стране.

В Беларуси заработала система мобильных платежей Huawei Pay. Она позволяет оплачивать покупки смартфоном. Сервис, правда, пока доступен только держателям карточек UnionPay Беларусбанка, передает «Наша Нiва».

Huawei Pay действует по всей Беларуси. Платить с помощью гаджета можно в магазинах, аптеках, кафе, ресторанах и других местах с бесконтактными терминалами. Это также можно делать в других странах.

Сервис работает вместе с мобильной программой «Кошелек Huawei», который можно скачать в магазине AppGallery. Привязка карточки к Huawei Pay занимает пару минут, после чего «пластик» под рукой не нужен — достаточно смартфона. При этом во время расчетов смартфон может быть не подключен к интернету.

В Беларуси сервис Huawei Pay пока доступен только держателям карточек UnionPay Беларусбанка и работает со смартфонами Huawei с фирменной оболочкой EMUI 12 и выше, а также поддержкой технологии NFC. В дальнейшем планируется расширить количество банков, карточки которых можно привязать к платежному сервису.

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