В ОАЭ хотят легализовать азартные игры 12.09.2023, 18:07

Хотя законы ислама их запрещают.

Объединенные Арабские Эмираты могут стать первым государством Персидского залива, легализовавшим казино. Страна создала федеральный орган для регулирования этой отрасли, сообщает Вloomberg. Легализация азартных игр является частью более широких усилий ОАЭ по смягчению законов и правил, чтобы сделать страну более привлекательной для туристов и инвесторов.

ОАЭ уже шагнули к легализации азартных игр, создав федеральный орган для регулирования этой отрасли. Этот орган будет отвечать за введение «ведущей в мире нормативно-правовой базы» для национальной лотереи и коммерческих игр.

Решение ОАЭ легализовать азартные игры является значительным поворотным моментом для страны, где законы ислама запрещают эту практику. Это также может стать большим стимулом для роста экономики ОАЭ.

Согласно отчету Bloomberg Intelligence, ОАЭ могут ежегодно получать 6,6 миллиарда долларов дохода от азартных игр. Это может сделать ОАЭ одним из самых больших рынков азартных игр в мире.

Дубай, самый большой эмират ОАЭ, является наиболее вероятной точкой для новых казино. Город уже является популярным туристическим направлением, и открытие казино могло бы еще больше привлечь туристов.

Некоторые известные бренды казино уже работают или планируют расширение в Дубае. Среди них Caesars Entertainment Inc., Kerzner International Ltd. и MGM Resorts International.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».