Сборная Беларуси по футболу сыграет сегодня с Израилем в отборе Евро-2024 12.09.2023, 18:13

Матч начнется в 21.45 в Тель-Авиве.

12 сентября в 21.45 в Тель-Авиве начнется квалификационный матч чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Израиля и Беларуси.

В отборочной группе из 6 команд белорусы занимают 4 место, набрав в 5 матчах 4 очка: три поражения при одной победе и ничьей.

У Израиля — третье место и 8 очков. Лидирует Швейцария — 11 очков, а на втором месте Румыния — 9.

Новый главный тренер белорусской сборной испанец Карлос Алос Феррер заявил накануне матча, что его команда приехала в Израиль за победой, а не отбывать номер.

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