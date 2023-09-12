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В Речице лабораторно подтвердили дирофиляриоз

  • 12.09.2023, 18:23
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В Речице лабораторно подтвердили дирофиляриоз

Его вызывает редкий в наших краях паразит.

В Речице зафиксирован первый за несколько лет случай заражения дирофиляриозом. Это заражение гельминтом, который может поражать любую систему или орган человеческого тела, включая сердечно-сосудистую, глаза и головной мозг. Об этом сообщили в местном Центре гигиены и эпидемиологии.

Название заболевания с латинского переводится как «злая нить». Аналогия связана с внешним видом паразита, вызывающего болезнь. Дирофилярии — гельминты (то есть глисты) белого цвета длиной от 5 до 15 сантиметров. Передается человеку от больных животных, в нашей местности в основном от собак, редко — кошек, через укусы комаров.

Дирофиляриоз обнаружили у жительницы города. Из мягких тканей ее левого бедра извлекли паразитного червя длиной 1,2 см и диаметром 0,4 мм.

Последний раз это заболевание фиксировалось в Речице в 2021 году. Тогда паразита извлекли из области левого предплечья заболевшего.

В Беларуси до 1997 года не было ни одного случая дирофиляриоза. Но в связи с изменением климата и активными путешествиями ареал распространения этого заболевания постоянно расширяется и сейчас дирофиляриоз для Беларуси перестал быть экзотическим заболеванием. В последнее десятилетие на территории нашей страны выявлялось от трех до двадцати случаев этого заболевания в год.

Чем опасно это заболевание?

Это заболевание опасно тем, что поражает любую систему или орган, включая сердечно-сосудистую, глаза и головной мозг (в зависимости от места «остановки» гельминта, попавшего в кровеносный поток). Паразит очень активен: он передвигается в теле человека со скоростью 10−30 см в сутки.

Симптомы и течение

Первый симптом болезни — появление под кожей или слизистой оболочкой опухолевидного образования размером около 2 см, которое сопровождается покраснением и зудом (который никого не настораживает, поскольку является естественной реакцией на комариные укусы). Именно здесь и находится паразит.

Характерный признак дирофиляриоза — миграция гельминта, которая внешне выглядит как перемещение образования по телу — это можно видеть неворруженным взглядом. Излюбленные места дирофилярии в теле человека: глаза, лицо, шея, тело

Лечение

Хирургическим путем. Окончательный диагноз устанавливается только после извлечения гельминта с последующим паразитологическим исследованием.

Как избежать заражения дирофиляриозом

Надо соблюдать меры личной профилактики — защита от укусов комаров (использование репеллентов, защитной одежды).

Регулярно проводить домашнему питомцу противоглистные профилактические мероприятия.

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