Четыре региона РФ столкнулись с обвальным падением доходов бюджета 12.09.2023, 18:26

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У 26 субъектов РФ долговая нагрузка превысила 50% собственных годовых доходов.

Четыре российских региона в первом полугодии 2023 года столкнулись с двузначным падением налоговых сборов в местные бюджеты. Такие данные в докладе о состоянии финансов субъектов РФ приводят эксперты Института Гайдара.

Антирекорд по сокращению доходов поставил Ненецкий автономный округ, где сборы за 6 месяцев рухнули на 35,1%. Доходы бюджета Хакасии сократились на 27,2%; Кемеровской области, ключевого региона добычи угля в РФ, — на 21,7%; Санкт-Петербурга — на 13,2%.

В целом консолидированный бюджет регионов зафиксировал рост поступлений на 7,1% за полгода — до 10,1 трлн рублей. Сборы налога на прибыль прибавили 7,8%; налога на доходы физических лиц — 4,2%, налога на имущество — 15,7%.

Тем не менее, с падением доходов столкнулись 15 субъектов РФ, а 26 регионов свели бюджет с дефицитом.

Первый квартал принес губернаторам резкий рост вливаний из федерального центра: в первом квартале объем безвозмездных поступлений в бюджеты регионов из других бюджетов подскочил на 33,2%. Однако уже к лету, по мере нарастания проблем в федеральной казне, дефицит которой приблизился к 3 триллионам рублей, объемы поддержки из Москвы начали сокращаться: минус 3,2% во втором квартале.

Расходы регионов по итогам полугодия увеличились на 13,2%, до 9,3 трлн рублей. В результате консолидированный бюджет был сведен с профицитом в 765,5 млрд рублей.

Несмотря на это, госдолг регионов увеличился на 238, млрд рублей за 6 месяцев и достиг 3,03 трлн рублей. «В целом за 12 месяцев с конца июня 2022 года по конец июня 2023 года государственный долг вырос у 67 субъектов РФ, а долговая нагрузка — у 51», — пишут эксперты Института Гайдара.

У 26 субъектов РФ долговая нагрузка превысила 50% собственных годовых доходов, а антирекордсменом стала Удмуртия, долг которой превысил 100% годового бюджета.

По итогам 2023 года 35 субъектов РФ получили дефицит бюджета, а шесть были вынуждены потратить на его покрытие практически все запасы денег на счетах. Это, в частности, республика Тыва, у которой в резервах «не осталось ничего», писали аналитики «Эксперт РА». Калмыкия, Бурятия, Карелия, Мурманская область и Чукотский автономный округ также почти все остатки направили на покрытие «дыр» в местных бюджетах.

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