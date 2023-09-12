закрыть
12 сентября 2023, вторник, 18:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский политолог: Думаю, что с Полком Калиновского в Беларусь зайдет много союзников

  • 12.09.2023, 18:40
Украинский политолог: Думаю, что с Полком Калиновского в Беларусь зайдет много союзников

Владимир Цибулько — о судьбе Лукашенко и освобождении Беларуси.

Журналист, политолог, писатель Владимир Цибулько — о судьбе белорусского правителя и освобождении Беларуси.

— Граница с Беларусью на сегодняшний день полностью заблокирована. Там и войска, и службы, там много профилактических действий ведется, — подчеркнул украинский политолог на канале 6TV Biełaruś. — Беларусь не представляет угрозы до такой степени, чтобы на ее территории вести какие-то превентивные действия, например, запускать диверсионные группы СБУ, как заявляет ваш КГБ.

И с Лукашенко разговаривать нет смысла. Он не субъектен. Но списать проход российского воинского контингента с территории Беларуси на территорию Украины на неспособность противостоять этому со стороны Лукашенко не удастся.

Дело в том, что мы помним его слова «кто нам будет противостоять? Два-три дня — и мы все отберем». Поэтому Лукашенко сейчас загнали в такой узкий коридор, и уже Украина в нынешних обстоятельствах не может быть его адвокатом.

Мы убеждены, что он в этой агрессии подельник. Он начал с той фразы, и теперь он пожизненный подельник Путина, и место ему в Гааге.

Украинский политолог считает, что в случае необходимости, восстанавливать законность на территории нашей страны вместе с белорусскими добровольцами, воюющим в Украине, придут и союзники.

— Полк Калиновского вернется в Беларусь только в случае дезорганизации управленческой системы. Если она посыплется и начнется хаос, тогда надо будет спасать страну. А пока ПКК — это украинский военный контингент, и он работает сейчас на освобождение Украины.

Но если действительно будет прямая угроза на уничтожение Беларуси, конечно, белорусские патриоты вернутся и поддержат правопорядок и законность на территории Беларуси.

В этом плане, я думаю, что с ними в Беларусь зайдет много союзников, — полагает Цибулько.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников