Украинский политолог: Думаю, что с Полком Калиновского в Беларусь зайдет много союзников 12.09.2023, 18:40

Владимир Цибулько — о судьбе Лукашенко и освобождении Беларуси.

Журналист, политолог, писатель Владимир Цибулько — о судьбе белорусского правителя и освобождении Беларуси.

— Граница с Беларусью на сегодняшний день полностью заблокирована. Там и войска, и службы, там много профилактических действий ведется, — подчеркнул украинский политолог на канале 6TV Biełaruś. — Беларусь не представляет угрозы до такой степени, чтобы на ее территории вести какие-то превентивные действия, например, запускать диверсионные группы СБУ, как заявляет ваш КГБ.

И с Лукашенко разговаривать нет смысла. Он не субъектен. Но списать проход российского воинского контингента с территории Беларуси на территорию Украины на неспособность противостоять этому со стороны Лукашенко не удастся.

Дело в том, что мы помним его слова «кто нам будет противостоять? Два-три дня — и мы все отберем». Поэтому Лукашенко сейчас загнали в такой узкий коридор, и уже Украина в нынешних обстоятельствах не может быть его адвокатом.

Мы убеждены, что он в этой агрессии подельник. Он начал с той фразы, и теперь он пожизненный подельник Путина, и место ему в Гааге.

Украинский политолог считает, что в случае необходимости, восстанавливать законность на территории нашей страны вместе с белорусскими добровольцами, воюющим в Украине, придут и союзники.

— Полк Калиновского вернется в Беларусь только в случае дезорганизации управленческой системы. Если она посыплется и начнется хаос, тогда надо будет спасать страну. А пока ПКК — это украинский военный контингент, и он работает сейчас на освобождение Украины.

Но если действительно будет прямая угроза на уничтожение Беларуси, конечно, белорусские патриоты вернутся и поддержат правопорядок и законность на территории Беларуси.

В этом плане, я думаю, что с ними в Беларусь зайдет много союзников, — полагает Цибулько.

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