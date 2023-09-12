В Беларуси начнут действовать новые правила диспансеризации 4 12.09.2023, 19:28

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Что изменится.

Минздрав принял новую инструкцию о прохождении белорусами регулярных медобследований — диспансеризации. Предыдущую версию утверждали год назад, тогда медосмотр стал обязательным для всех. Новый документ увеличился почти в три раза, в него внесли правки — добавили обследования в соответствии с трудовым законодательством, передает «Зеркало» .

Есть отличия в схемах диспансеризации. У взрослых для женщин прописали анализ на папилломавирус (ВПЧ). Девочкам от года до 17 лет добавили обследование у акушера-гинеколога, а также флюорографию.

Анализ на ВПЧ обязательно будут брать у женщин с 30 лет с промежутком в пять лет.

Детям обследование у акушера-гинеколога при диспансеризации нужно будет проходить при оформлении в детсад и школу, а с 14 лет — один раз в год. Флюорографию нужно будет пройти в 17 лет (ее могут назначать и раньше — но не в рамках диспансеризации).

Изменились вопросы в анкете. Например, раньше взрослых сначала спрашивали о том, имеют ли они хроническое заболевание. Теперь — беспокоят ли при физической нагрузке боли или дискомфорт за грудиной и в левой части тела. Из карты учета диспансеризации убрали балльную оценку риска сердечно-сосудистых заболеваний по таблице SCORE пациентам старше 40 лет.

В документ добавили еще одну цель диспансеризации — выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях. Появилось разделение на четыре группы — до года, от года до 17 лет, 18−39 лет, 40 лет и старше. Указано, что диспансеризация взрослых должна проходить по предварительной записи, подробнее в тексте описаны анализы и обследования.

Прописано, что люди от 18 до 40 лет должны проходить диспансеризацию за один рабочий день один раз в три года. С 40 лет — один раз в год до того, как до пенсионного возраста останется пять лет. После на обследования выделяются два дня.

Для взрослых и детей добавлены перечни заболеваний и состояний, подлежащих медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях. В списках новообразования, болезни крови, нервной и эндокринной систем, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни уха и сосцевидного отростка, заболевания системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения и другие, а также беременность.

Новая инструкция начнет действовать с 1 января 2024 года.

Напомним, в этом году был изменен Трудовой кодекс. Сейчас предусматривается освобождение трудящихся от работы для диспансеризации с сохранением среднего заработка.

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