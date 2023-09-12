Палата представителей США начнет расследование по импичменту Байдена 1 12.09.2023, 19:39

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Спикер Палаты представителей хочет получить банковские выписки и другие документы от президента и его сына.

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, республиканец от Калифорнии, заявил 12 сентября, что он поручает трем комитетам Палаты представителей начать расследование по импичменту президента Джо Байдена, чтобы получить банковские выписки и другие документы от президента и его сына Хантера Байдена. Об этом сообщает NBC News.

Выступая перед журналистами во время пресс-конференции, Маккарти сказал, что расследование является «логическим следующим шагом» расследований, проводимых Республиканской партией уже несколько месяцев.

По его словам, это даст комитетам полную власть собирать все факты и ответы для американской общественности. «Я считаю, что президент также захочет ответить на эти вопросы и обвинения», – заявил Маккарти.

Республиканцы в Палате представителей, по словам Маккарти, обнаружили «серьезные и заслуживающие доверия обвинения в поведении президента Байдена». Это обвинения в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции, которые требуют дальнейшего расследования, подчеркнул он.

Расследование возглавит председатель надзорного органа Джеймс Комер, республиканец от Кентукки, в координации с председателем судебной власти Джимом Джорданом, республиканец от Огайо, и председателем по методам и средствам, республиканцем Джейсоном Смитом, республиканец от штата Миссури, добавил Маккарти.

Ранее он говорил, что не будет начинать расследование по импичменту без голосования всей Палаты представителей, отмечает телеканал.

BBC News напоминает, что республиканцы ведут расследование в отношении президента с тех пор, как в январе взяли под свой контроль Палату представителей. Слушания не нашли конкретных доказательств неправомерных действий Байдена. Однако они пролили больше света на деловые отношения сына Байдена, которые, по мнению республиканцев, сомнительны, а также на осведомленность Байдена о деятельности своего сына, говорится в публикации.

Это первый шаг в политическом процессе, который может привести к голосованию по импичменту в Палате представителей. Если это будет одобрено простым большинством, может последовать судебный процесс в Сенате США.

1 сентября канал NBC сообщил, что в Белом доме создали штаб из примерно 20 юристов, помощников законодателей и сотрудников по связям с общественностью для «агрессивного ответа» на вероятную попытку Республиканской партии США начать процедуру импичмента Байдена.

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