Шаманы из Перу провели ритуал против Неймара перед игрой с Бразилией 1 12.09.2023, 19:47

Они заявили, что «связали ноги» известному бразильскому футболисту.

Перуанские шаманы провели обряд в преддверии матча национальной команды против сборной Бразилии, направленный против Неймара. Об этом сообщает издание El Diario.

Десять шаманов из Перу встретились, чтобы помолиться Отцу Солнцу и провести ритуалы для помощи национальной команде. Они принесли к алтарю возле стадиона флаги, шпаги, амулеты и фотографии игроков обеих команд. К фотографии Неймара шаманы прицепили тряпичную куклу, связав ей левую ногу и воткнув саблю в правую.

«Мы нейтрализовали Неймара, связав ему ноги. Мы связали его так, чтобы он был не в форме, не бегал и плохо играл. Мы провели специальный ритуал, чтобы его разум затуманился и он не мог точно определить, чего он ищет, каковы его цели», — сказал шаман Феликс Рондан.

Стоит отметить, что в четырех предыдущих матчах сборной Бразилии против Перу Неймар отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Сборная Перу примет команду Бразилии во втором туре квалификации ЧМ-2026. Матч состоится в среду, 13 сентября.

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