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Украина получит самую большую военную помощь от Дании

  • 12.09.2023, 19:59
Украина получит самую большую военную помощь от Дании

На $833 миллиона.

Дания посылает Украине новый пакет помощи на $833 млн, в который, в частности, вошли танки, боевые машины пехоты, боеприпасы для танков и зенитные установки. Это двенадцатый и самый большой пакет пожертвований, который Дания направила Украине с момента полномасштабного вторжения РФ, сообщает Минобороны Дании.

«Пакет пожертвований XII финансируется Украинским фондом и, в сотрудничестве с международными партнерами, обеспечивает ряд востребованных мощностей, которые могут поддерживать военную оборону Украины в форме, например танков, боевые машины пехоты, боеприпасов для танков и зенитных пушек», – говорится в сообщении.

Полная сумма поддержки разделена на три транша – более $ 450 млн в этом году, около $ 146,6 млн – в 2024 году и $ 5,4 млн – в 2025 году, отметили в ведомстве.

Перед предстоящим заседанием Контактной группы в Рамштайне министр обороны и министр иностранных дел Дании проинформировали Совет внешней политики о помощи Украине.

«С сегодняшним пакетом пожертвований мы переходим на новый этап. После более чем полутора лет войны мы опустошили запасы обороны. Именно поэтому мы сейчас рассматриваем более целенаправленные совместные закупки и международное сотрудничество, адаптированное к потребностям Украины здесь и сейчас», – сказал глава МИД Ларс Лекке Расмуссен.

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