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Джорджа Буша-младшего шокировало фото, на котором его обслуживает Пригожин

  • 12.09.2023, 20:06
Джорджа Буша-младшего шокировало фото, на котором его обслуживает Пригожин
Джордж Буш-младший

Экс-президент США сыронизировал, что после того ужина остался жив.

Бывший президент США Джордж Буш-младший был шокирован, когда увидел фотографию с саммита G8, проходившего в Петербурге в 2006 году. На ней ужин ему подавал ныне покойный основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, пишет 12 сентября Business Insider.

«Он был на фотографии», — сказал бывший президент, добавив, что не может припомнить, чтобы встречался с Пригожиным лично. «Все, что я знаю, это то, что я выжил», — резюмировал Буш-младший, отметив, что фотография его шокировала.

На кадрах, датированных 14 июля 2006 года, запечатлен момент, когда Джордж Буш и его жена Лора Буш находятся рядом с Пригожиным. Пара ужинала с президентом России Владимиром Путиным. Пригожин, по-видимому, подавал Бушу напиток. Ужин организовали в Константиновском дворце во время 32-го саммита G8.

Тем не менее экс-президент США запамятовал еще одну встречу с Евгением Пригожиным до саммита «восьмерки». Предприниматель обслуживал банкет с участием Джорджа Буша в 2002 году. В Сети сохранились архивные кадры события.

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