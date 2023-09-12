Жители одного из домов в Гродно столкнулись с нашествием крыс из подвала 12 12.09.2023, 20:29

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Грызуны нашли необычный способ, чтобы попасть в квартиру.

Жители одной из квартир по проспекту Строителей в Гродно в туалет заходят с осторожностью. У них завелись непрошенные гости, которые попадают к ним через унитаз, пишет издание Newgrodno.by.

Местные крысы используют систему канализации, как своеобразное метро. По трубам добираются до квартиры, а затем пытаются выбраться на волю через унитаз. Одна из таких попыток, правда, неудачная, попала на видео.

«Крысы лезут из подвала через унитазы. Что делать, не знаем», — говорят местные жители.

О нашествии стоит уведомить коммунальные службы, а также обратиться к специалистам по борьбе с такими «вредными» соседями. Например, дератизацию (комплекс мер по уничтожению грызунов) проводят специалисты дезинфекционного отделения санстанции.

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