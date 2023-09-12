ВСУ продвинулись в районе Клещиевки и Работино 12.09.2023, 20:30

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Украинским бойцам удается вытеснять противника и закрепляться на достигнутых рубежах.

Силы обороны имели определенный успех в районе Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области.

Украинским бойцам удается вытеснять противника с занимаемых позиций и закрепляться на достигнутых рубежах.

Следует заметить, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что за прошедшую неделю освобожденная территория в районе Клещиевки составила около 2 квадратных километров.

Кроме этого, сегодня в соцсетях распространялось видео от украинских военных, которые передвигаются по Клещиевке.

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