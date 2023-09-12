Украинец впервые в истории подписал соглашение с командой «Формулы-1» 12.09.2023, 20:59

Александр Бондарев

14-летний Александр Бондарев присоединился к профессиональной гоночной академии Williams Racing.

Историческое событие в Формуле-1. Команда по «королевской гонке» впервые подписала контракт с представителем Украины.

На 14-летнего картингиста Александра Бондарева обратила внимание легендарная конюшня Williams. Наш соотечественник подписал с британцами соглашение и присоединился к их профессиональной гоночной академии Williams Racing. Партнером гонщика выступил благотворительный фонд Favbet Foundation.

«Имею честь присоединиться к Гоночной академии Williams. Williams Racing – одна из самых известных команд в автоспорте, объединяющая одних из лучших пилотов в спортивной гонке. Для меня честь получить шанс стать частью этой истории. С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о «Формуле-1». У меня, конечно, предстоит еще долгий путь, но это огромный шаг. Всегда знал, что участие в программе для молодых пилотов «Формулы-1» имеет решающее значение, и я буду упорно работать, чтобы оправдать доверие, которое Джеймс и Свен выразили мне», - поделился своими впечатлениями Александр.

«Мы рады сообщить, что Александр присоединился к Гоночной Академии Williams. Он – ценный молодой талант, за которым мы наблюдали некоторое время. В свои 14 лет он уже имеет несколько исключительных достижений, в том числе победу на Чемпионате Европы FIA-CIK в 2023 году. Александр продемонстрировал большой потенциал в раннем возрасте, и мы с нетерпением ждем поддержки его развития, пока он продолжает свой путь в картинге», - прокомментировал подписание контракта с украинцем спортивный директор Williams Racing Свен Смитс.

Напомним, Williams – легендарная независимая британская команда Формулы-1, основанная в 1970-х годах. В составе команды выступало много легенд автоспорта, среди которых Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Мэнселл, Дэймон Хилл, Алан Джонс, Кейо Росберг, Нельсон Пике.

Академия Williams Racing была основана для развития молодых гонщиков, конечная цель — попадание в основной состав команды «Формулы-1». Именно таким путем прошел недавний выпускник академии – Логан Сарджент, уже дебютировавший в «королевской гонке» этого сезона.

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