В Беларуси появится база авиадебоширов 3 12.09.2023, 21:05

Кто и за что может попасть в «черный список».

В базу неблагонадежных авиапассажиров предлагают включать тех, кто уже нарушал правила поведения в самолете, а также тех, кто привлекался по определенным статьям КоАП и Уголовного кодекса. Такая норма предусмотрена проектом изменений в Воздушный кодекс Беларуси, который поступил в «палату представителей» на рассмотрение.

В новой редакции Воздушного кодекса предусмотрено ограничение на перелеты для отдельных граждан.

Кому откажут в перелетах?

Авиаперевозчик вправе отказать пассажиру, если он внесен в «реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком». Попасть в эту базу смогут те, кто совершал на борту следующие правонарушения или преступления:

ст. 18.5 КоАП (нарушение правил поведения на воздушном судне);

ст. 19.1. КоАП (мелкое хулиганство);

ст. 311 УК (угон либо захват с целью угона судна);

ст. 321 УК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта);

ст. 339 УК (хулиганство);

ст. 340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности).

После вынесения постановления о наложении административного взыскания или приговора его копия в течение пяти дней должна быть направлена авиакомпании, на борту которой произошел инцидент. Авиаперевозчик вправе сам решать, будет ли он включать пассажира в «черный список» или нет.

В случае, если авиакомпания приняла такое решение, она обязана в письменной форме уведомить об этом пассажира.

И что, если попал в «черный список», на борт не пустят?

Авиаперевозчик не может отказать пассажиру из «черного списка», если он:

возвращается в Беларусь из пункта отправления, единственным способом транспортного сообщения из которого с Беларусью является воздушная перевозка;

подлежит депортации, при условии, что единственным способом транспортного сообщения между Беларусью и пунктом отправления или пунктом назначения является воздушная перевозка;

направляется к месту оказания медицинской помощи или обратно, что подтверждается документально;

сопровождает несовершеннолетних, инвалидов и (или) других лиц с ограничениями жизнедеятельности к месту оказания медицинской помощи или обратно, что подтверждается документально;

направляется на похороны члена семьи или близкого родственника или обратно, что подтверждается документально.

А смогут ли исключать из «черного списка»?

Авиаперевозчик исключает пассажира из «черного списка» в случаях:

истечения срока, по окончании которого лицо считается не подвергавшимся административному взысканию;

погашения или снятия судимости;

отмены вступившего в законную силу постановления о наложении административного взыскания, приговора суда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».