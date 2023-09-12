закрыть
12 сентября 2023, вторник, 21:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появится база авиадебоширов

3
  • 12.09.2023, 21:05
В Беларуси появится база авиадебоширов

Кто и за что может попасть в «черный список».

В базу неблагонадежных авиапассажиров предлагают включать тех, кто уже нарушал правила поведения в самолете, а также тех, кто привлекался по определенным статьям КоАП и Уголовного кодекса. Такая норма предусмотрена проектом изменений в Воздушный кодекс Беларуси, который поступил в «палату представителей» на рассмотрение.

В новой редакции Воздушного кодекса предусмотрено ограничение на перелеты для отдельных граждан.

Кому откажут в перелетах?

Авиаперевозчик вправе отказать пассажиру, если он внесен в «реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком». Попасть в эту базу смогут те, кто совершал на борту следующие правонарушения или преступления:

ст. 18.5 КоАП (нарушение правил поведения на воздушном судне);

ст. 19.1. КоАП (мелкое хулиганство);

ст. 311 УК (угон либо захват с целью угона судна);

ст. 321 УК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта);

ст. 339 УК (хулиганство);

ст. 340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности).

После вынесения постановления о наложении административного взыскания или приговора его копия в течение пяти дней должна быть направлена авиакомпании, на борту которой произошел инцидент. Авиаперевозчик вправе сам решать, будет ли он включать пассажира в «черный список» или нет.

В случае, если авиакомпания приняла такое решение, она обязана в письменной форме уведомить об этом пассажира.

И что, если попал в «черный список», на борт не пустят?

Авиаперевозчик не может отказать пассажиру из «черного списка», если он:

возвращается в Беларусь из пункта отправления, единственным способом транспортного сообщения из которого с Беларусью является воздушная перевозка;

подлежит депортации, при условии, что единственным способом транспортного сообщения между Беларусью и пунктом отправления или пунктом назначения является воздушная перевозка;

направляется к месту оказания медицинской помощи или обратно, что подтверждается документально;

сопровождает несовершеннолетних, инвалидов и (или) других лиц с ограничениями жизнедеятельности к месту оказания медицинской помощи или обратно, что подтверждается документально;

направляется на похороны члена семьи или близкого родственника или обратно, что подтверждается документально.

А смогут ли исключать из «черного списка»?

Авиаперевозчик исключает пассажира из «черного списка» в случаях:

истечения срока, по окончании которого лицо считается не подвергавшимся административному взысканию;

погашения или снятия судимости;

отмены вступившего в законную силу постановления о наложении административного взыскания, приговора суда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников