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Bloomberg предупредил о дефиците нефти на мировом рынке

  • 12.09.2023, 21:12
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Bloomberg предупредил о дефиците нефти на мировом рынке

Крупнейшем с 2007 года.

Саудовская Аравия, стратегию которой поддерживает Россия, продолжает сокращать добычу нефти. Поэтому мировые рынки могут столкнуться с наибольшим за десять лет дефицитом. Об этом пишет Bloomberg.

Неделю назад цена на нефть Brent превысила $90 за баррель после решения Саудовской Аравии продлить ограничение добычи 1 млн баррелей в сутки до конца года. 12 сентября ноябрьские фьючерсы превысили отметку $92 за баррель впервые с ноября 2022 года.

Согласно прогнозам, опубликованным во вторник в отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), резко сократившиеся в этом квартале мировые запасы нефти ожидают еще большего падения – примерно на 3,3 млн баррелей в сутки в последующие три месяца.

«Если это будет реализовано, это может стать наибольшим сокращением запасов по крайней мере с 2007 года», – отмечает агентство.

Стратегия Саудовской Аравии (продолжение добровольного сокращения поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки), которую поддержал еще один крупнейший участник ОПЕК+, Россия, ведет к новому инфляционному давлению, отмечает издание.

В Европе наблюдается резкий рост цен на дизель, в то время как американские авиакомпании предупреждают о подорожании билетов из-за увеличения расходов на топливо. Цены на бензин в США также приближаются к чувствительной отметке $4 за галлон.

В этом квартале страны ОПЕК добывали в среднем 27,4 млн баррелей в сутки, что примерно на 1,8 млн меньше, чем, по мнению организации, нужно потребителям. Если ОПЕК сохранит заявленный объем добычи, к чему склоняется Эр-Рияд, разрыв между спросом и предложением в четвертом квартале увеличится почти вдвое.

В то же время Международное энергетическое агентство считает, что мир находится в начале конца эры ископаемого топлива. Спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика к 2030 году, после чего пойдет на убыль.

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