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Германия призвала Запад создать щит ПВО над инфраструктурой Украины зимой

  • 12.09.2023, 21:21
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Германия призвала Запад создать щит ПВО над инфраструктурой Украины зимой
Анналена Бербок

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ.

Странам Запада необходимо помочь Украине обеспечить защиту критической инфраструктуры зимой путем предоставления систем противовоздушной обороны. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По ее словам, Украине прежде всего нужна мощная противовоздушная оборона, поскольку сейчас остро стоит вопрос защиты электро-, водо- и теплоснабжения перед наступлением холодов.

«Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: нам необходимо создать щит противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины», - подчеркнула Бербок.

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