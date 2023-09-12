Германия призвала Запад создать щит ПВО над инфраструктурой Украины зимой 12.09.2023, 21:21

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Анналена Бербок

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ.

Странам Запада необходимо помочь Украине обеспечить защиту критической инфраструктуры зимой путем предоставления систем противовоздушной обороны. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По ее словам, Украине прежде всего нужна мощная противовоздушная оборона, поскольку сейчас остро стоит вопрос защиты электро-, водо- и теплоснабжения перед наступлением холодов.

«Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: нам необходимо создать щит противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины», - подчеркнула Бербок.

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