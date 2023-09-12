закрыть
12 сентября 2023, вторник, 23:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Лондоне нашли забытую могилу известного белорусского художника

1
  • 12.09.2023, 21:55
  • 3,632
В Лондоне нашли забытую могилу известного белорусского художника

Фотофакт.

Стараниями белорусов Лондона было идентифицировано место захоронения белорусского художника и реставратора Михаила Савки-Михальского. Свое последнее упокоение он нашел на кладбище Стретхам, где похоронен рядом со своим сыном Марком, бывшим учеником белорусской школы Кирилла Туровского, — пишет в своих соцсетях Скориновская библиотека.

Надгробный памятник Михася Савки-Михальского, Streatham cemetery. Фото: фейсбук Скориновской библиотеки

Известно, что Михась Савка-Михальский мальчиком был вывезен в Германию, после войны жил в Бельгии. Окончил Лювенский университет, где изучал археологию и историю искусства. Савка-Михальский специализировался на древней настенной росписи, был прекрасным реставратором и талантливым художником.

В коллекции Скориновки хранится несколько отличных его работ. Это портреты отца Роберта ван Кауэлярта и музыканта Николая Ровенского, а также остроумная автокарикатура.

Михаил Савка-Михальский. Портрет Николая Ровенского. Фото: фейсбук Скориновской библиотеки
Михаил Савка-Михальский. Портрет отца Роберта ван Кауэлярта. Фото: фейсбук Скориновской библиотеки
Михаил Савка-Михальский. Автокарикатура. Фото: фейсбук Скориновской библиотеки
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников