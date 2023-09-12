В Лондоне нашли забытую могилу известного белорусского художника 1 12.09.2023, 21:55

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Фотофакт.

Стараниями белорусов Лондона было идентифицировано место захоронения белорусского художника и реставратора Михаила Савки-Михальского. Свое последнее упокоение он нашел на кладбище Стретхам, где похоронен рядом со своим сыном Марком, бывшим учеником белорусской школы Кирилла Туровского, — пишет в своих соцсетях Скориновская библиотека.

Надгробный памятник Михася Савки-Михальского, Streatham cemetery. Фото: фейсбук Скориновской библиотеки

Известно, что Михась Савка-Михальский мальчиком был вывезен в Германию, после войны жил в Бельгии. Окончил Лювенский университет, где изучал археологию и историю искусства. Савка-Михальский специализировался на древней настенной росписи, был прекрасным реставратором и талантливым художником.

В коллекции Скориновки хранится несколько отличных его работ. Это портреты отца Роберта ван Кауэлярта и музыканта Николая Ровенского, а также остроумная автокарикатура.

Михаил Савка-Михальский. Портрет Николая Ровенского. Фото: фейсбук Скориновской библиотеки

Михаил Савка-Михальский. Портрет отца Роберта ван Кауэлярта. Фото: фейсбук Скориновской библиотеки

Михаил Савка-Михальский. Автокарикатура. Фото: фейсбук Скориновской библиотеки

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