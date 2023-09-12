В Лондоне нашли забытую могилу известного белорусского художника

В Лондоне нашли забытую могилу известного белорусского художника1
- 12.09.2023, 21:55
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Фотофакт.
Стараниями белорусов Лондона было идентифицировано место захоронения белорусского художника и реставратора Михаила Савки-Михальского. Свое последнее упокоение он нашел на кладбище Стретхам, где похоронен рядом со своим сыном Марком, бывшим учеником белорусской школы Кирилла Туровского, — пишет в своих соцсетях Скориновская библиотека.
Известно, что Михась Савка-Михальский мальчиком был вывезен в Германию, после войны жил в Бельгии. Окончил Лювенский университет, где изучал археологию и историю искусства. Савка-Михальский специализировался на древней настенной росписи, был прекрасным реставратором и талантливым художником.
В коллекции Скориновки хранится несколько отличных его работ. Это портреты отца Роберта ван Кауэлярта и музыканта Николая Ровенского, а также остроумная автокарикатура.