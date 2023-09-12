Зеленский встретится с Нетаньяху
- 12.09.2023, 22:28
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Встреча состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке.
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке.
Об этом в своем Twitter написал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
«Встреча премьера Израиля и президента Украины состоится в Нью-Йорке в ближайшие несколько дней во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН», - написал дипломат.
Следует заметить, что Зеленский недавно провел телефонный разговор с Нетаньяху. Они обсудили пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии российскому вторжению.