«БелВЭБ» предоставит деньги по кредиту спустя сутки после сделки 12.09.2023, 23:59

Так в банке решили бороться с мошенниками.

«Банк БелВЭБ» ввел новые правила выдачи кредитов. С 12 сентября финансовое учреждение будет предоставлять деньги по заключенным кредитным договорам с отсрочкой в 24 часа. Об этом говорится в заявлении банка.

«При оформлении кредита денежные средства будут доступны клиентам на следующий рабочий день после заключения кредитного договора (но не ранее чем через 24 часа)», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

В течение этих 24 часов они смогут обратиться в отделение банка или в контакт-центр по телефону с заявлением об отказе от кредита.

В финансовом учреждении решили, что данная мера позволит клиентам более осознанно подходить «к вопросу использования кредитных средств в случае оформления кредита под воздействием третьих лиц».

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