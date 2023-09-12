«БелВЭБ» предоставит деньги по кредиту спустя сутки после сделки
- 12.09.2023, 23:59
Так в банке решили бороться с мошенниками.
«Банк БелВЭБ» ввел новые правила выдачи кредитов. С 12 сентября финансовое учреждение будет предоставлять деньги по заключенным кредитным договорам с отсрочкой в 24 часа. Об этом говорится в заявлении банка.
«При оформлении кредита денежные средства будут доступны клиентам на следующий рабочий день после заключения кредитного договора (но не ранее чем через 24 часа)», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
В течение этих 24 часов они смогут обратиться в отделение банка или в контакт-центр по телефону с заявлением об отказе от кредита.
В финансовом учреждении решили, что данная мера позволит клиентам более осознанно подходить «к вопросу использования кредитных средств в случае оформления кредита под воздействием третьих лиц».