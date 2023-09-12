Израиль победил Беларусь в отборе на Евро-2024 1 12.09.2023, 23:54

Белорусские футболисты пропустили гол в добавленное время.

Во вторник, 12 сентября, прошел поединок шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Израиля сыграла дома со сборной Беларуси.

Встреча вышла крайне нерезультативной. Ее зрители увидели лишь один точный удар. На 90+3 минуте отличился игрок хозяев Габи Каниховски.

Положение команд: Швейцария — 14 очков (6 матчей), Израиль — 11 (6), Румыния — 9 (5), Косово — 4 (5), Беларусь — 4 (6), Андорра — 2 (6).

В следующем туре Израиль в родных стенах встретится со Швейцарией. Беларусь, в свою очередь, сразится на нейтральном поле с Румынией. Обе игры состоятся в четверг, 12 октября.

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