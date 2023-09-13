В Китае во время наводнения с фермы сбежали десятки крокодилов 13.09.2023, 0:31

Пока беглецы успешно обходят засады властей.

Как сообщили китайские власти, во время наводнения, вызванного тайфуном «Хайкуй», с фермы по разведению животных на юге Китая сбежали десятки крокодилов, пишет ВВС.

Когда озеро в Маомине (провинция Гуандун), где расположена ферма, вышло из берегов, на свободу вырвались 75 крокодилов. Некоторых беглецов удалось взять живыми, других местные власти застрелили или прибили электротоком «в целях безопасности».

По сообщениям государственных СМИ, пока беглецы успешно обходят засады властей: удалось поймать всего восемь рептилий. На всякий случай жителей близлежащих деревень попросили оставаться дома.

Тайфун «Хайкуй» уже более недели гуляет по югу Азии, уже побывав в Гонконге, Тайване, Японии и некоторых районах Китая. Тайфун понижен в статусе до тропического шторма. Однако «Хайкуй» уже стал причиной гибели семи человек, еще трое пропали без вести. Тайфун также вызвал оползни и наводнения на юге Китая.

Государственные СМИ сообщают, что в результате побега крокодилов никто не пострадал. Официальные лица, однако, признают, что некоторые из беглецов могут скрываться в глубине переполненных водоемов. Для их поиска спасатели используют гидролокационное оборудование.

Сотрудник Бюро по управлению чрезвычайными ситуациями города Маомин сообщил государственной газете Dazhong Daily: «В настоящее время ситуация находится под контролем, но количество сбежавших крокодилов довольно велико».

По данным бюро, из фермерских застенков бежали 69 взрослых крокодилов и шестеро совсем молодых. Washington Post сообщает, что беглецы — сиамские крокодилы.

По данным британского зоопарка Crocodiles of the World, это пресноводные рептилии, которые могут достигать трех метров в длину. Один из пожарных, принимавших участие в поимке беглецов, сообщил китайским СМИ, что средний вес пойманных взрослых крокодилов составляет около 75 кг, а длина — более 2 м. По его словам, большинство пойманных было застрелено.

В городе Маомин (провинция Гуандун) расположено несколько крокодиловых ферм. Их разводят как для кожи, так и на мясо.

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