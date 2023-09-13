Российская биатлонистка, выступавшая за Беларусь, обижена, что оказалась не нужна нашей сборной 13.09.2023, 1:44

Елена Кручинкина

Сегодня Елена Кручинкина представляет Тюменскую область.

Российская биатлонистка Елена Кручинкина, которая выступала за Беларусь, в том числе на последней Олимпиаде, а сегодня представляет Тюменскую область, сказала в интервью «Спорт-Экспрессу», что не понимает, почему оказалась не нужна нашей сборной.

— Ой, там, оказывается, было очень много вопросов. Я сама не поняла за что. То ли из-за того, что у меня травма, то ли из-за того, что я старая, то ли из-за того, что не отобралась в состав, не выполнив критерии. Хотя я не была худшей. Знаю, откуда ноги растут. Но не буду говорить. Если захотят — уберут. Думаю, что не в этом был вопрос, — заявила Кручинкина.

По словам спортсменки, у нее осталась обида на решение отказаться от ее услуг.

— Потому что, несмотря на травмы и болезни, я все равно выступала, через слезы бегала старты, хотя могла это все пропускать и ничего не бегать. Может, дальше отпустит, но сейчас есть обида, — призналась Елена.

Напомним, что о переходе Елены Кручинкиной в команду Тюменской области стало известно в конце июня этого года. Вместе с сестрой Ириной, которая продолжает бегать за нашу сборную (теперь под фамилией Шаклеина), Елена приняла белорусское гражданство в 2018 году. Лучший результат в личных выступлениях на этапах Кубка мира — 7-е место в 2020-м в австрийском Хохфильцене. Она также принимала участие в Олимпиаде в Пекине, заняв 13-ю позицию в эстафете, 70-ю в спринте и 48-ю в индивидуальной гонке.

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