ВСУ уничтожили САУ, пушку «Рапира» и склад с боеприпасами оккупантов на Бахмутском направлении 13.09.2023, 3:32

Видеофакт.

Воины подразделения CODE 9.2 на Бахмутском направлении поразили вражескую самоходную артиллерийскую установку, противотанковую пушку «Рапира» и полевой склад с боеприпасами оккупантов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Этот кейс подтверждает, что воевать дронами дешевле. Прилагаем максимальные усилия, чтобы обеспечить всю линию фронта коптерами от «Армии дронов», - добавил Федоров.

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