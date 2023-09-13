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В Москве прогремели взрывы и вспыхнул пожар возле Останкинской телебашни

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  • 13.09.2023, 7:46
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В Москве прогремели взрывы и вспыхнул пожар возле Останкинской телебашни

Местные жители сообщают об атаке беспилотников.

Вечером во вторник, 12 сентября, в столице РФ Москве слышали взрывы, которые там традиционно назвали «хлопками». После них над этим местом в небо поднялся дым.

Также местные жители видели вспышки огня, пожар возник возле Останкинской телебашни. Подходящие кадры они публиковали в социальных сетях, передают украинские СМИ.

«Видно дым и слышен треск», «Услышал взрывы, потом были видны всполохи огня, дым. Сейчас стягиваются пожарные машины», – рассказывали очевидцы.

Позже в сети писали, что на севере Москвы были замечены беспилотники.

На место ЧП уже выехали спасатели. Сообщается, что пожар вспыхнул на северо-востоке Москвы в районе станции метро «Владыкино».

Отметим, что рядом с местом пожара находится Останкинская телебашня.

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