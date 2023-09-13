«Что творилось ночью, словами не описать»: в Сирии начались стычки между ЧВК «Вагнер» и армией РФ 2 13.09.2023, 7:52

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Масштабной бойни удалось избежать только чудом.

В ночь на 12 сентября в Сирии вспыхнул конфликт между кадровой армией РФ и боевиками ЧВК «Вагнер». Ситуация оказалась на грани военных действий. Такой информацией поделился российский Z-блогер, который находится на Ближнем Востоке, передает dialog.ua.

Процесс ликвидации «Вагнера», по всей видимости, проходит сложно. Минобороны РФ пытается подчинить себе мятежную группировку, чему боевики, по всей видимости, сопротивляются. Ситуация довольно напряженная.

Z-блогер уверяет, что ночью сорвалась переброска группы его боевиков в Пальмиру из-за острого конфликта, возникшего у ЧВК и Минобороны РФ.

Судя по его словам, ситуация была на грани кровавой бойни.

«Что тут творилось ночью, словами не описать. Не знаю даже пока, можно ли описывать, чтобы не сеять панику (надо бы спросить суровых людей с погонами под пиджаками), но сирийцы в шоке, а все было на волосок от замеса между вагнерами и нашим МО… на фоне чего т. н. «марш справедливости» был бы детской прогулкой… Из-за этого у меня сорвалась переброска второй группы моих «археологов» в Пальмиру на работы в театре, так как проезд через Т4 на Пальмиру был перекрыт… Сирийцы рассказывают взахлеб и говорят, что все было, как в фильме», - заявил российский блогер.

Напомним, что «маршем справедливости» свой военный мятеж назвал главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В ходе этого восстания группировка захватила несколько российских городов и штаб ВС РФ, сбила много российских самолетов и вертолетов.

Z-блогер уверяет, что проблемы у Минобороны РФ с «вагнеровцами» возникли не только в Сирии, но и в Ливии.

Ночью бойни удалось избежать, так как боевики сумели дозвониться в Москву и получили какие-то гарантии. Однако ситуация крайне напряженная.

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