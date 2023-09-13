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ВСУ выбили россиян из Клещеевки и зашли в окруженную Андреевку

  • 13.09.2023, 8:00
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ВСУ выбили россиян из Клещеевки и зашли в окруженную Андреевку

Опубликованы видео и карта.

Вооруженным силам Украины удалось вытеснить российских захватчиков из Клещеевки на Бахмутском направлении и зайти в соседнюю Андреевку.

Об этом сообщает «Апостроф», ссылаясь на сообщения украинских СМИ и пабликов.

«Клещиевка, русня бросает резервы в северную часть, пытаясь удержать позиции, арта их хорошо убивает. Также есть информация, что силы обороны зашли в полуокруженную Андреевку, идут бои», - сообщает Telegram-канал «Украина ВСУ 18+».

Паблик «Донбасс Оперативный» также опубликовал видео из села Клещеевка.

Как рассказала СМИ заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр, бои в Клещиевке на Бахмутском направлении продолжаются. Украинцы наступают, ежедневно преуспевают и закрепляются на освобожденных рубежах. В частности, на прошлой неделе вблизи Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки были освобождены новые территории.

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