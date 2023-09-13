Зарево было видно издалека: что известно о разгромленном судоремонтном заводе в Севастополе 1 13.09.2023, 8:10

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В доках на ремонте находились как минимум три крупных десантных корабля РФ.

В 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, где ночью 13 сентября прогремели взрывы, ранее находились на ремонте как минимум три крупных десантных корабля РФ. Среди них два судна без бортовых номеров у входа и внутри Килен-бухты, а также корабль «Азов» (бортовый номер 151) у края, передает obozrevatel.com.

Об этом еще в прошлом году сообщало издание «Крым.Реалии». Речь идет о кораблях проекта 775, предназначенных для высадки морского десанта и перебрасывания морем войск и грузов. Такие суда способны транспортировать разные виды бронетехники, включая танки. На данный момент остается неизвестным, были ли корабли на территории завода в момент взрыва.

Общее количество крупных десантных кораблей указанного проекта в бухтах Севастополя на то время составляла пять единиц. Среди них, кроме «Азова», также: «Цезарь Куников» (бортовый номер 158), «Новочеркасск» (142) и «Ямал» (156).

Зарево было видно издалека: что известно о судоремонтном заводе в Крыму, на котором прогремели взрывы, и где он расположен. Карта

Ранее СМИ также сообщали, что на ремонт в Севастополе стал БДК «Новочеркасск» (142), поврежденный в Бердянске во время удара украинской ракеты по БДК «Саратов».

Напомним, ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали минимум семь. После них над городом поднялся дым. Есть прилеты по судоремонтному заводу оккупантов. В сети писали о работе российской ПВО, которая, по всей вероятности, не была успешной.

Так называемый «губернатор» временно оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку и написал, что пожар вспыхнул на негражданском объекте в районе Килен-балки. Там находится 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ.

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