Уехавший из России бизнесмен рассказал о «помешательстве» Путина 3 13.09.2023, 8:16

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Стало известно, где и как глава РФ хранит свои богатства.

Глава РФ Владимир Путин за более чем 20 лет у власти скопил баснословное состояние. Эти богатства рассредоточены между разными доверенными лицами.

Об этом рассказал бежавший из РФ бизнесмен Евгений Чичваркин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Они (деньги Путина - ред.) все на ком-то висят, там за каждой копеечкой… кто-то смотрит… В активах: где-то здания, где-то бизнес, где-то кеш, где-то золото, где-то месторождения в «темных» местах непрозрачных, (...) где-то земля. Я думаю, земли много - он помешан на земле, как мы видим», - рассказал Чичваркин.

С его слов, за активами Путина присматривают различные доверенные лица диктатора. Один из самых известных его «кошельков» - это музыкант Сергей Ролдугин, который контролирует офшор примерно на $2 млрд. И это мизерная часть того, что имеет диктатор.

Значительная часть активов Путина, со слов Чичваркина, это деньги его ближайших олигархов.

«С олигархами большими договорились: «Вот эта часть, что ты заработал, моя. Но она пусть пока лежит у тебя, но это мое, а когда будет надо, скажем - куда и что. Вот этот дядечка в погонах злой знает, что это мое», - объяснил бизнесмен. Он подчеркнул, что олигарха, который попытается «взбрыкнуть» в вопросе денег, очень быстро «расчихвостят».

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