закрыть
13 сентября 2023, среда, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Уехавший из России бизнесмен рассказал о «помешательстве» Путина

3
  • 13.09.2023, 8:16
  • 9,958
Уехавший из России бизнесмен рассказал о «помешательстве» Путина

Стало известно, где и как глава РФ хранит свои богатства.

Глава РФ Владимир Путин за более чем 20 лет у власти скопил баснословное состояние. Эти богатства рассредоточены между разными доверенными лицами.

Об этом рассказал бежавший из РФ бизнесмен Евгений Чичваркин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Они (деньги Путина - ред.) все на ком-то висят, там за каждой копеечкой… кто-то смотрит… В активах: где-то здания, где-то бизнес, где-то кеш, где-то золото, где-то месторождения в «темных» местах непрозрачных, (...) где-то земля. Я думаю, земли много - он помешан на земле, как мы видим», - рассказал Чичваркин.

С его слов, за активами Путина присматривают различные доверенные лица диктатора. Один из самых известных его «кошельков» - это музыкант Сергей Ролдугин, который контролирует офшор примерно на $2 млрд. И это мизерная часть того, что имеет диктатор.

Значительная часть активов Путина, со слов Чичваркина, это деньги его ближайших олигархов.

«С олигархами большими договорились: «Вот эта часть, что ты заработал, моя. Но она пусть пока лежит у тебя, но это мое, а когда будет надо, скажем - куда и что. Вот этот дядечка в погонах злой знает, что это мое», - объяснил бизнесмен. Он подчеркнул, что олигарха, который попытается «взбрыкнуть» в вопросе денег, очень быстро «расчихвостят».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников