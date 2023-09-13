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ВСУ зачищают Клещеевку от остатков армии РФ

  • 13.09.2023, 8:24
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ВСУ зачищают Клещеевку от остатков армии РФ

Появилось первое видео из освобожденного населенного пункта.

На южном фланге от Бахмута у ВСУ серьезный успех. Идет зачистка села Клещеевка от остатков российских оккупантов. Украинские военные уже зашли в село и «слили» в Сеть первое видео, передает dialog.ua.

«Вот мы идем, идем, а тут - флаг «Вагнера», - говорит за кадром военнослужащий.

Z-каналы уверяют, что на данном участке фронта оборону держали, среди прочих, «кадыровцы» - чеченское подразделение «Ахмат».

Его бойцы, как сообщается, бежали самыми первыми с позиций, когда подошли ВСУ.

Известный украинский журналист Денис Казанский, комментируя освобождение Клещеевки, напомнил, с какими огромными потерями ЧВК «Вагнер» ее захватывала.

«ВСУ в Клещеевке. Зимой ЧВК «Вагнер» положил тысячи людей, чтобы взять этот поселок. Все они погибли напрасно. Теперь от «Вагнера» в Клещеевке остался только флаг», - написал Казанский.

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