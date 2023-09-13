В Барановичах появился необычный памятник, с которым можно поговорить 1 13.09.2023, 8:33

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Теперь главное, чтобы никто не унес его домой.

Возле сервисного центра «Белтелекома» в Барановичах появился памятник раритетному телефону со справочником номеров. Предприятие установило его в подарок городу, пишет «Наш край».

Первый телефонный звонок в Барановичах был сделан 1 августа 1911 года. В честь этого события на «Белетелекоме» решили установить памятник раритетному телефону, к нему прилагается справочник за 1914 год с 73 номерами, рассказал начальник Барановичского зонального узла электросвязи Олег Циуля.

Малая архитектурная форма появилась возле сервисного центра «Белтелекома» на улице Советской. С ней можно не только сфотографироваться, но и снять трубку, а если нажать кнопку, запустится озвучка — механический голос расскажет информацию об историческом первом звонке. Памятник антивандальный, так как сделан целиком из металла, но создатели надеются, что и горожане будут относиться к нему бережно.

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