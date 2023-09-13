США жестко поставили на место Лаврова 1 13.09.2023, 8:43

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Главу МИД РФ открыто обвинили в глупости.

В Госдепартаменте США жестко раскритиковали заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о якобы «диктате» Америки в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Отметим, что до этого Лавров заявил, что Москва предотвратит «всякие попытки установить диктат» США в странах Индо-Тихоокеанского региона.

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер назвал его слова «не мудрейшими», проведя параллели с российским вторжением в Украину.

«Что касается России - то стране, которая вторгается в соседние (государства - ред), ведет агрессивную войну, ежедневно бомбя школы, больницы и многоквартирные дома, - не следует говорить о том, что любая другая страна навязывает кому-то свой диктат . Это, честно говоря… не самый мудрый комментарий, когда-либо сделанный Сергеем Лавровым», - сказал он.

Миллер добавил, что США и Бангладеш «разделяют видение… Индо-Тихоокеанского региона как свободного и открытого, преуспевающего, безопасного и устойчивого».

В конце июля этого года стало известно о том, что США и Австралия планируют усилить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и открыть общий разведывательный центр.

Позже сообщалось, что Япония, США, Австралия и Филиппины провели совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море. Главной целью учений назвали укрепление сотрудничества между четырьмя странами в целях реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.